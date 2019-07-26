26.07.2019 | 10:36

Два дня - 24 и 25 июля - сотрудники Управления транспорта и связи Пензы и администрации Октябрьского района дежурили на остановках общественного транспорта, чтобы проконтролировать соблюдение графика движения маршруток в микрорайон Заря.

В первый день дежурство длилось c 7:00 до 9:00 на остановке «Коттеджи» по пути следования в центр, во второй - c 17:00 до 19:00 на остановке «Магазин «Океан».

Микрорайон Заря обслуживается двумя маршрутами - № 25 (пос. Нефтяник - Центральный рынок - пос. Нефтяник) и № 40 (стадион «Пенза» - пос. Нефтяник).

Кроме того, дополнительно была проконтролирована работа маршруток № 25 c 19:30 до 21:30 на остановке «Центральный рынок».

«Интервал движения на маршруте № 25 составлял от трех до семи минут, график движения автобусов маршрута № 40 соблюдался. Все пассажиры уезжали с остановки на первом же подъехавшем автобусе.

Принимаются оперативные меры по замене подвижного состава, сошедшего с линии по технической неисправности. Контроль осуществляется с помощью спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.