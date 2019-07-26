26.07.2019 | 15:38

Не билет, а кассовый чек с QR-кодом должны выдавать пассажирам в общественном транспорте. С июля предприниматели, оказывающие услуги по перевозке людей, обязаны использовать контрольно-кассовую технику. Но пока оснащать машины такими аппаратами бизнесмены не спешат. Валидаторы - и те только в автобусах и троллейбусах.

«У нас проезд еще не поднялся, поэтому пока ничего не знаю, ничего не говорили», - рассказал маршрутчик.

«Мы приезжаем - снимают, распечатку нам делают. Мы идем и считаем», - отметила кондуктор.

Всего на территории области пассажирские услуги оказывают около 250 налогоплательщиков, но контрольная техника есть не более чем у 20.

«Нужно ее приобрести, а зарегистрировать можно двумя путями: через личный кабинет налогоплательщика, то есть дистанционно, через интернет, и второй способ - заполнив бумажное заявление, прийти в налоговый орган, причем в любой налоговый орган, независимо от того, где я хочу зарегистрировать контрольно-кассовую технику», - сообщил начальник контрольного отдела УФНС России по Пензенской области Роберт Шпедт.

В числе передовиков - зареченское автотранспортное предприятие. В закрытом городе, как оказалось, предприниматели дисциплинированные.

Кондуктора привыкают к новшествам и ноше. За расчет без кассы предусмотрено административное наказание.

«На индивидуальных предпринимателей - от 25 до 50% суммы расчета без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10 000 рублей, на организацию - от 75 до 100% суммы расчета без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 000 рублей», - добавил Роберт Шпедт.

При повторном нарушении наказание куда более жесткое. Руководитель предприятия может быть дисквалифицирован от года до двух лет, а предпринимателю грозит запрет на осуществление деятельности сроком до 90 суток.