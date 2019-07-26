26.07.2019 | 15:25

ООО «ТНС энерго Пенза» информирует о введении нового способа информирования населения с помощью СМС-сообщений. Он применяется для оповещения клиентов о введении ограничения режима энергопотребления, а также о задолженности за потребленную электроэнергию.

Клиентов просят быть внимательными при получении любых сообщений и обращают внимание на то, что в СМС-уведомлениях от компании в качестве имени отправителя будет значиться TNS_ENERGO.

«Направление уведомлений с номера сотовой связи предусмотрено действующим законодательством наряду с сообщениями по электронной почте и обычными почтовыми отправлениями.

При этом данный способ оповещения обладает более высокой оперативностью и позволяет потребителю своевременно предотвратить отключение электроэнергии или начисление пеней», - отметил начальник управления информационных технологий и коммуникаций ООО «ТНС энерго Пенза» Алексей Шаманов.

ООО «ТНС энерго Пенза» призывает всех потребителей своевременно и в полном объеме вносить плату за электроэнергию, а также в кратчайшие сроки погасить имеющуюся задолженность.