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Общество | «ТНС энерго Пенза» ввело новый способ оповещения клиентов

26.07.2019|15:25
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ООО «ТНС энерго Пенза» информирует о введении нового способа информирования населения с помощью СМС-сообщений. Он применяется для оповещения клиентов о введении ограничения режима энергопотребления, а также о задолженности за потребленную электроэнергию.

Клиентов просят быть внимательными при получении любых сообщений и обращают внимание на то, что в СМС-уведомлениях от компании в качестве имени отправителя будет значиться TNS_ENERGO.

«Направление уведомлений с номера сотовой связи предусмотрено действующим законодательством наряду с сообщениями по электронной почте и обычными почтовыми отправлениями.

При этом данный способ оповещения обладает более высокой оперативностью и позволяет потребителю своевременно предотвратить отключение электроэнергии или начисление пеней», - отметил начальник управления информационных технологий и коммуникаций ООО «ТНС энерго Пенза» Алексей Шаманов.

ООО «ТНС энерго Пенза» призывает всех потребителей своевременно и в полном объеме вносить плату за электроэнергию, а также в кратчайшие сроки погасить имеющуюся задолженность.

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