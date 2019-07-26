26.07.2019 | 11:17

Три дня, с 24 по 26 июля, длились учения пензенских росгвардейцев, на которых они отрабатывали правильные и решительные действия при осложнении оперативной обстановки. Заключительным этапом тренировки стало тактико-специальное занятие.

В нем участвовали более 100 человек, были задействованы более 20 единиц спецтехники, в том числе современные комплексы связи и разведки.

По легенде учений, группа «боевиков» попыталась скрыться в лесном массиве. В районе поиска условных преступников был развернут вспомогательный пункт управления.

Спецподразделения Росгвардии при поддержке групп усиления на бронированных автомобилях блокировали «террористов», не давая им возможности маневра.

В результате скоротечного учебного боя вся группа «боевиков» была уничтожена. Параллельно росгвардейцы отработали навыки оказания медицинской помощи и эвакуации условно раненного сотрудника.

«Кроме того, на учебном полигоне прошли тактические стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.