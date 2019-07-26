26.07.2019 | 16:25

Купола в России не только кроют чистым золотом, но и делают из капрона. Православную церковь и защитников Родины объединяют небеса. 26 июля 1930 года группа советских летчиков впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. Так в СССР началось массовое развитие парашютного спорта. В первую очередь этот вид экстремального приземления был нужен армии.

«Для доставки бойцов на поле боя», - уточнил парашютист Александр Романов.

Прыжки с парашютом всегда связаны с риском. Люди порой гибнут из-за нераскрывшегося купола в небесах. Десантники и космонавты всегда подвержены опасности смертельного падения на землю из-за запутавшихся строп.

«Разгоняем купол, он на излом становится - и надо рассчитать, чтобы где-то около метра пролет был вдоль земли. Что-то где-то пошло не так или низко развернулся - купол не может вывернуть и просто врезается. Так же, как Гагарин, он попал в штопор, он же не вышел, ему не хватило две секунды. То же самое здесь, где-то чуть не подрассчитал на высоте 300 метров - все, врежешься обязательно», - рассказал парашютист Юрий Киреев.

А чтобы избежать несчастных случаев во время прыжка с облаков, нужно готовиться на земле.

«Складывают парашют два человека - укладывающий и помогающий», - добавил Александр Романов.

Те, кто хоть раз прыгнул вниз, говорят, что впечатления от падения незабываемые.