24.07.2019 | 09:14

Телеком-оператор «Дом.ru» обновил предложение «Новосел», которое позволяет проложить кабель в квартире и замаскировать провода еще на этапе строительных работ.

Подключение проходит в два этапа. Сначала технический специалист прокладывает кабель в квартиру, составляет индивидуальную карту покрытия Wi-Fi-сигналом и дает рекомендации по оптимальному размещению роутера. Благодаря этому сигнал будет уверенным в каждом уголке жилища.

Подключить услуги, выбрать тариф и оборудование клиент может в любое время. Для этого достаточно обратиться в компанию по телефону 236-111. На втором этапе техник установит и настроит оборудование в удобное для абонента время.

Тариф «Новосел» рассчитан на тех, кто въезжает в новостройки, и помогает не только подключить услуги оператора, скрыв провода на этапе ремонта, но и ощутимо сэкономить. С июля и до декабря 2020 года стоимость снижена почти в 2 раза.

В Пензе предложение «Новосел» для ТВ и интернета обойдется всего в 810 рублей (стоимость оборудования не включена). Оплата за первый месяц пользования услугами связи входит в стоимость подключения.

Кроме того, клиентам с момента заключения договора будут доступны до 127 телеканалов в пакете «МобиСмарт», их можно смотреть на ПК, ноутбуках, смартфонах и Smart TV, а также услуга «Управляй просмотром» (просмотр ТВ-каналов в течение 7 дней после эфира) на 3 месяца без дополнительной платы.

«По данным YouTube+ и Mail.ru Group, ежемесячно почти пять миллионов пользователей ищут информацию по темам «переезд» и «ремонт», а более 45% россиян хотят улучшить жилищные условия, в первую очередь – переехать в более просторную квартиру. Мы позаботились о новоселах: ремонт в новой квартире не испортят провода, а цена на цифровое ТВ и интернет не ударит по карману. Теперь стоимость подключения ниже, а возможностей и удобства больше», - отметила директор пензенского филиала «Дом.ru» Ольга Антонова.

Помимо современного ТВ и гигабитного интернета, «Дом.ru» устанавливает для жильцов новых домов системы контроля удаленного доступа и «Умный дом» - видеонаблюдение и домофоны, что позволит пензенцам переехать сразу не просто в новое, но и по-настоящему современное и безопасное жилище.