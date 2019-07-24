24.07.2019 | 11:57

Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова решила не оставаться в стороне и оказать помощь иркутским коллегам.

После произошедшего там наводнения местные книгохранилища сильно пострадали, и Иркутская универсальная библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского попросила оказать содействие в их пополнении.

Коллектив Лермонтовки решил отправить издания из обменно-резервного фонда в библиотеку села Алыгджер Тофаларского муниципального образования Нижнеудинского района, где была утрачена вся литература.

«Полные собрания сочинений А. Куприна, Ф. Достоевского, И. Бунина займут достойное место во вновь сформированном книжном фонде. Познакомиться с Пензенской областью, с ее многогранной культурой помогут книги Г. Горланова, О. Сиротина, В. Агапова и др. пензенских авторов», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Неравнодушные сотрудники Лермонтовки также передали личные книги: детективы, исторические и энциклопедические издания, литературу для детей.

По официальным данным, в результате наводнения в Иркутской области погибло более 20 человек, более 10 пропали без вести. Оказались подтоплены более 10 000 жилых домов.

17 июля из Пензы туда отправили гуманитарную помощь. Груз весом более 18 тонн - продукты с долгим сроком хранения (муку, сахар, кондитерские и макаронные изделия, гречку), питьевую воду и обои для ремонта - собирали общественные предприятия и организации Пензы, бизнес и неравнодушные горожане.