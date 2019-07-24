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Общество | Пензенские библиотекари подарили книги пострадавшим иркутским коллегам

24.07.2019|11:57
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Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова решила не оставаться в стороне и оказать помощь иркутским коллегам.

После произошедшего там наводнения местные книгохранилища сильно пострадали, и Иркутская универсальная библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского попросила оказать содействие в их пополнении.

Коллектив Лермонтовки решил отправить издания из обменно-резервного фонда в библиотеку села Алыгджер Тофаларского муниципального образования Нижнеудинского района, где была утрачена вся литература.

«Полные собрания сочинений А. Куприна, Ф. Достоевского, И. Бунина займут достойное место во вновь сформированном книжном фонде. Познакомиться с Пензенской областью, с ее многогранной культурой помогут книги Г. Горланова, О. Сиротина, В. Агапова и др. пензенских авторов», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Неравнодушные сотрудники Лермонтовки также передали личные книги: детективы, исторические и энциклопедические издания, литературу для детей.

По официальным данным, в результате наводнения в Иркутской области погибло более 20 человек, более 10 пропали без вести. Оказались подтоплены более 10 000 жилых домов.

17 июля из Пензы туда отправили гуманитарную помощь. Груз весом более 18 тонн - продукты с долгим сроком хранения (муку, сахар, кондитерские и макаронные изделия, гречку), питьевую воду и обои для ремонта - собирали общественные предприятия и организации Пензы, бизнес и неравнодушные горожане.

Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость|24.07.2019 12:22|

Пострадавшим сейчас, конечно, только книги читать...

Гость|24.07.2019 12:23|

Да, там люди без жилья и средств существования в библиотеке сидят Бунина читают. Чем богаты тем и рады!

Гость|24.07.2019 12:39|

Пойдет заместо туалетной бумаги

Гость|24.07.2019 12:51|

Бордюры надо отправлять!

Гость|24.07.2019 13:01|

penzainform.ru писал(a):

погибло более 20 человек, более 10 пропали без вести. Оказались подтоплены более 10 000 жилых домов.
Ну ну, затопило тысячи домов до 3 этажа буквально за 1-2 часа вечером в пятницу когда все отдыхали, а погибло только 20 человек. Верю, охотно верю.

Гость|24.07.2019 13:01|

|24.07.2019 12:51|

Бордюры надо отправлять!

С радостью, но там свои бардюрщики.

Гость|24.07.2019 13:03|

Какая сволочь позорная такое вообще придумала?

Гость|24.07.2019 13:10|

А не проще ли было не книги отправить, а ссылку на скачивание этих книг в электронном варианте? По-моему это было-бы гораздо более целесообразнее в экономическом плане.

Имя: Гость
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