24.07.2019 | 17:05

Известный пензенский врач-психотерапевт Сергей Дегтярь выступил проповедником, причем работал он с очень сложной аудиторией. Это люди, преступившие закон. Доктор отговаривал убийц, наркоторговцев и разбойников от соблазнов Сатаны.

«У нас сейчас пришествие дьявола, я по-другому назвать не могу. Посмотрите, алкоголизация какая, наркотизация какая, как курит народ, на деньгах помешались. Заработал миллион - хочется два, заработал два - хочется десять, заработал десять - хочется миллиард. Это же болезнь, он не может остановиться!» - пояснил Сергей Дегтярь.

В исправительной колонии строгого режима № 5 заработала программа духовного и физического очищения - прежде всего для алкоголиков и наркоманов, это им пригодится в будущем.

«Осужденные, освобождающиеся из учреждения, должны знать, в какие учреждения, центры они могут обратиться для профилактики срывов, для получения помощи в поддержании тех успехов, которые у них достигнуты в учреждении, поскольку соблазнов при выходе из учреждений наших гораздо больше, чем в них», - сообщила начальник психологической службы УФСИН России по Пензенской области Татьяна Катаева.

Психотерапевтические сеансы в исполнении доктора-проповедника Дегтяря - своего рода кодирование. Вот как, по мнению Сергея Ивановича, нужно заканчивать жизнь нормальным мужикам.

«Лет в 95 спокойненько в последний раз переделать все дела, поужинать, телевизор посмотреть, хрустя суставами, доползти до своей лежаночки, лечь на правый бочок, как в садике нас учили, руки под щечку положить, глазки усталые закрыть, уснуть, а утром не проснуться. Это норма», - описал он.

Такие встречи преступников с праведниками в колонии строгого режима будут продолжаться.