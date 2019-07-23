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Общество | Колледжи Пензенской области начнут обучать предпенсионеров

23.07.2019|13:15
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У горожан и жителей области предпенсионного возраста появилась возможность бесплатно освоить новую профессию или же повысить уровень профессиональной квалификации в колледжах.

В 2019 году зарегистрироваться на учебу смогут мужчины 58-60 лет и женщины 53-55 лет. Обучение будет проводиться за счет федерального бюджета по 116 наиболее востребованным компетенциям WorldSkills.

«В списке 7 блоков: информационные технологии, инженерия и производство, строительство, сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика, образование. Длительность и график обучения будут зависеть от выбранной компетенции», - уточнили в пресс-службе регионального министерства образования.

По итогам выпускники получат Skills Passport. Это признанный работодателями документ, который подтвердит уровень профессиональной компетенции и укрепит позиции предпенсионеров на рынке труда.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|23.07.2019 13:30|

для молодых работы нет

Гость|23.07.2019 13:33|

смех и показуха

Гость|23.07.2019 13:34|

И по каким критериям будут набирать "учеников"? Где будет происходить регистрация?

Гость|23.07.2019 13:38|

до диплома не доживут

Гость|23.07.2019 13:42|

Гость писал(a):

смех и показуха
Люблю и первое и второе. А вы?

Гость|23.07.2019 13:45|

Последняя пенсионная реформа преступна. А это "обучение предпенсионеров" чушь. Промышленность надо возрождать, а не Сечину подчиняться.

Гость|23.07.2019 13:48|

Гость писал(a):

Последняя пенсионная реформа преступна
Та ви що?

Имя: Гость
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