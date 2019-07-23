23.07.2019 | 13:15

У горожан и жителей области предпенсионного возраста появилась возможность бесплатно освоить новую профессию или же повысить уровень профессиональной квалификации в колледжах.

В 2019 году зарегистрироваться на учебу смогут мужчины 58-60 лет и женщины 53-55 лет. Обучение будет проводиться за счет федерального бюджета по 116 наиболее востребованным компетенциям WorldSkills.

«В списке 7 блоков: информационные технологии, инженерия и производство, строительство, сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика, образование. Длительность и график обучения будут зависеть от выбранной компетенции», - уточнили в пресс-службе регионального министерства образования.

По итогам выпускники получат Skills Passport. Это признанный работодателями документ, который подтвердит уровень профессиональной компетенции и укрепит позиции предпенсионеров на рынке труда.