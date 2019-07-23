23.07.2019 | 16:35

Лу Эриксон однажды сказал: «Садоводство требует обильного полива - по большей части потом». Действительно, чтобы получить богатый урожай, приходится как следует потрудиться. 23 июля дачники отмечают свой профессиональный праздник.

Мнение американского актера разделяют многие. Однако для большинства владельцев шести соток работа в саду в первую очередь отдых. У кого-то даже душа поет.

Борису Кулагину 80 лет, он дачник со стажем. Мужчина уверяет, что не представляет своей жизни без приусадебного участка.

«Я встал утром (если ничего не болит, в поговорке есть, - помер, а если болит - живой), значит, собираюсь по-быстрому на маршрутку, от Валяевки 2,5 километра сюда бегу, работаю - и жив-здоров, в полном здравии прихожу домой. Вот такие пироги», - поделился Борис Кулагин.

В праздник людей в садовых товариществах немного. Вторник не самый популярный день у дачников: автобусы не ходят, часть огородников на официальной работе.

Борис Иванович - пенсионер, он все лето проводит за городом. Считает, что молодежь использует приусадебные участки не по назначению.

«Им приехать, покупаться, шашлычки поесть - это пожалуйста, а чтобы поработать - нет. Сейчас все в компьютерах, в тыкалках каких-то», - отметил пенсионер.

А втыкать лопату в землю, сажать, поливать под силу только действительно увлеченным людям, для которых 23 июля - особенный, дачный день.