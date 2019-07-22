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Общество | На крыше Богоявленской церкви установили малый купол

22.07.2019|16:15
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Его увидит не каждый. В деталях рассмотреть малый купол, установленный на крыше Богоявленской церкви, можно только со стороны улицы Долгова. Таким образом восстанавливаемый храм постепенно обретает свой канонический облик. Напомним, что дом Божий в том виде, в котором его привыкли наблюдать теперь, появился в конце XIX века.

После Октябрьской революции в 1923-м храм передали железнодорожникам. Через три года открылся клуб имени первого наркома путей сообщения Феликса Дзержинского. Однако все возвращается на круги своя, и в 2015 году в здании уже бывшего Дворца культуры начались регулярные богослужения: помещение вернули православной епархии.

Теперь там также расположен духовно-просветительский центр во имя Иннокентия Пензенского. В фойе можно увидеть один из главных архитектурных элементов православного храма, который пока еще не водрузили на его законное место.

Церковная маковка (их еще называют луковками) сделана из нержавеющей стали и покрыта специальным составом нитрита титана. Он имитирует блеск сусального золота и считается очень долговечным материалом.

Маковка символизирует пламя горящей церковной свечи. Планируется, что она будет установлена на крыше Богоявленского храма в конце лета, во время традиционной детской литургии, которая впервые была проведена в нем 31 августа 2015 года.

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Гость|22.07.2019 19:23|

Вернём ДК детям.Секту уберём,как мусор.

Гость|22.07.2019 19:29|

Жрецы отжали дом Культуры у детей.

Скверные жрецы. Гореть им в придуманном для них аду

Гость|22.07.2019 19:30|

Какая ещё детская литургия?

Религия как алкоголь - только с 18 лет

Гость|22.07.2019 19:37|

Попы совсем распоясались...

Имя: Гость
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