20.07.2019 | 16:25

Подростков пригласили в здание городского управления МВД. Там устроили урок здорового образа жизни.

«Им рассказывают, что алкоголь вреден, но почему именно он вреден, какое влияние оказывает на организм человека этанол, - как правило, не доносят. А это такой возраст, который на самом деле подвергает любые утверждения критике, и просто сказать человеку, что нельзя это делать, - с ним это не работает. Поэтому в ходе наших программ они сами делают вывод, стоит употреблять алкоголь или нет», - рассказала директор АНКО по профилактике вредных привычек Елена Панферова.

Ребятам показали, во что превращаются внутренние органы человека, если он употребляет алкоголь, и рассказали, как это происходит.

«Я узнал про этиловый спирт и про его вред, что его добавляют практически во все виды алкоголя и что он отупляет людей. Сделал для себя выводы, что никогда даже пробовать не буду спиртные напитки», - отметил участник мероприятия Роман Захаров.

Эта лекция была организована сотрудниками полиции в рамках акции «Каникулы с пользой».

«На протяжении всего летнего периода УМВД России по Пензенской области проводит с детьми профилактические мероприятия. В том числе выезжаем в детские оздоровительные лагеря, где проводим выступления на различные темы: профилактика употребления алкогольных напитков, наркотических средств, безопасное поведение детей в летний период», - пояснил старший инспектор отдела ОДУУП и ПДН УМВД РФ по области Сергей Поленов.