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Общество | Сотрудников муниципалитетов научат бороться со стихийными свалками

20.07.2019|14:57
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Сотрудников муниципалитетов научат, как выявлять и наказывать виновников стихийных свалок. Поручение провести соответствующие образовательные мероприятия дал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области с января по июнь 2019 года сотрудники регионального минлесхоза зафиксировали 54 факта несанкционированного размещения отходов.

На данный момент на территории Башмаковского, Белинского, Вадинского, Городищенского, Камешкирского, Колышлейского, Лопатинского, Лунинского, Малосердобинского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Сосновоборского, Спасского и Тамалинского районов существует 17 крупных свалок. Их планируют ликвидировать до 1 сентября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, главной проблемой является сложность установления конкретного лица, нанесшего экологии урон.

«Это общая недоработка минлесхоза и глав названных муниципалитетов, слабая активность в профилактике. Мусор, как правило, целыми грузовиками везут. Глава района все свои крупные предприятия знает. Нужны административные комиссии, которые бы фиксировали факты нарушений, оформляли протоколы, накладывали взыскания», - отметил Иван Белозерцев.

По поручению губернатора будет организован обучающий семинар для руководства муниципалитетов. Площадкой для него станет район, который успешнее всех борется с несанкционированными свалками.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|20.07.2019 15:53|

Во дворах ул. Лобачевского и её проездов 1,2-свалки брошенные раскуроченные автомашины. Кому не сообщай ни кто не реагирует. Чему тут надо учить? Выполнять свои прямые обязанности. кто не хочет, гоните их в шею. Свято место пусто не будет.

Гость|20.07.2019 16:35|

В лесу напротив Новозападного кладбища огромная свалка в которую нагло сваливают всякий мусор работники кладбища

Гость|20.07.2019 16:57|

Мусорная реформа в действии...а вы что хотели?

Гость|20.07.2019 17:13|

Мусор в головах у людей в первую очередь. Люди несли мусор в овраги, в посадки, к реке тогда, когда ни о какой мусорной реформе даже и не заикались.

Имя: Гость
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