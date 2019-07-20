20.07.2019 | 14:57

Сотрудников муниципалитетов научат, как выявлять и наказывать виновников стихийных свалок. Поручение провести соответствующие образовательные мероприятия дал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области с января по июнь 2019 года сотрудники регионального минлесхоза зафиксировали 54 факта несанкционированного размещения отходов.

На данный момент на территории Башмаковского, Белинского, Вадинского, Городищенского, Камешкирского, Колышлейского, Лопатинского, Лунинского, Малосердобинского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Сосновоборского, Спасского и Тамалинского районов существует 17 крупных свалок. Их планируют ликвидировать до 1 сентября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, главной проблемой является сложность установления конкретного лица, нанесшего экологии урон.

«Это общая недоработка минлесхоза и глав названных муниципалитетов, слабая активность в профилактике. Мусор, как правило, целыми грузовиками везут. Глава района все свои крупные предприятия знает. Нужны административные комиссии, которые бы фиксировали факты нарушений, оформляли протоколы, накладывали взыскания», - отметил Иван Белозерцев.

По поручению губернатора будет организован обучающий семинар для руководства муниципалитетов. Площадкой для него станет район, который успешнее всех борется с несанкционированными свалками.