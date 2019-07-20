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Общество | Пензенцы почувствовали неприятный запах в разных районах города

20.07.2019|16:11
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Наши лучшие друзья - солнце, воздух и вода, однако два элемента в последнее время пензенцев не радуют. Вслед за жидкостью, текущей из кранов, кто-то испортил еще и воздух. Неприятный аромат в субботу 20 июля довелось ощутить жителям разных районах города.

Вячеслав Чернов работает дворником на Западной Поляне. Он вышел рано утром на улицу и сразу же почувствовал что-то незнакомое.

«Иногда, бывает, от мусорки повеет, а это прямо такой неприятный запах стоял. В чем дело? Кто его знает... Мало ли что может быть. Ковыряли тут недавно, может, канализация, а может, и газ», - отметил дворник.

Полной грудью не хотелось дышать и тем, кто привык в выходной день поспать подольше. Амбре не улетучивалось долго.

«Я здесь в первый раз, поэтому даже не поняла, но пахло неприятно», - рассказала женщина.

«Туалетом пахнет», - постановила пенсионерка.

История повторяется из года в год. В 2018-м специалисты Роспотребнадзора гонялись за неприятным запахом, однако безрезультатно. Пензенцы дышали чистым воздухом без всяких опасных примесей - таковы результаты лабораторного исследования.

«Содержание сероводорода в воздухе ниже пределов обнаружения, содержание диоксида азота, диоксида серы и аммиака составляет 1/2 от предельно допустимой концентрации», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Что касается нового случая распространения зловония, то некоторые горожане ничего не почувствовали.

«А что, чем-то пахнет?» - поинтересовалась горожанка.

«А может, и привыкли уже, как-то не ощущается», - предположила жительница Пензы.

Не было и сигналов спасателям - такую информацию озвучили в Главном управлении МЧС России по Пензенской области.

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Гость|20.07.2019 19:06|

Когда же всё таки нормальная вода в наших кранах появится??

Гость|20.07.2019 19:19|

Пусть лучше головы свои проверят и организм, те кому кажутся неприятные запахи. Я сегодня утром вышла на улицу и дышала СВЕЖИМ воздухом леса, без всяких запахов.

Гость|20.07.2019 19:30|

Пердят сейчас очень много,как никогда !

Гость|20.07.2019 19:57|

Гость писал(a):

Пусть лучше головы свои проверят и организм, те кому кажутся неприятные запахи. Я сегодня утром вышла на улицу и дышала СВЕЖИМ воздухом леса, без всяких запахов.
Выйди из леса!

Гость|20.07.2019 20:05|

Гость писал(a):

Когда же всё таки нормальная вода в наших кранах появится??
А как нормальная вода может появиться в кранах если Сурское водохранилище из которого берут воду обильно цветёт сине-зелёными водорослями.

Гость|20.07.2019 20:21|

Пердеть действительно стали намного больше и обильние.

Гость|20.07.2019 20:58|

В Железножорожном районе по улице Дзержинского был очень сильный запах газа сразу в нескольких домах!Газовая служба приехала только вечером в каждом подьезде при проверке везде была утечка гаща!

Гость|20.07.2019 21:07|

Гость писал(a):

Пердеть действительно стали намного больше и обильние.
народец стал больше жрать гороха и картохи,вот и бздят

Петрович Алексей|20.07.2019 21:21|

Вот бред понаписали. У вас всё в порядке с головой а то в больничке нашей чем больше народа тем больше начисляют денег.

Добро пожаловать двери открыты. Слушайте в чем дело. Работал в Краснодаре давно. В старом городе гре администрация краевая стоит. Там такая же ситуация была. Крысы размножаться стали быстро и вылазить по ночам из канализации. В спокойную безветренную погоду запах стоял по ночам у утром. Манипулятор вызывал прораб чтоб подключить новую проводку к дому. Я завёл разговор на эту тему с водителем. Он говорит что немного страшновато работать в этом районе у него лапа несколько раз проваливалась в освальд и чуть не перевернулся. Это вам санэпидстанцию надо было вызывать.

Гость|20.07.2019 21:43|

Петрович Алексей писал(a):

Он говорит что немного страшновато работать в этом районе у него лапа несколько раз проваливалась в освальд и чуть не перевернулся.
сегодня в дурке дверь забыли закрыть?

Гость|20.07.2019 21:49|

Гость писал(a):

Пердеть действительно стали намного больше и обильние.
Потому что продукты одни ГМО и пальмовое масло

Гость|20.07.2019 21:52|

В огородах капуста пошла. И грибы в лесу. Пердят.

Гость|20.07.2019 21:57|

Петрович Алексей писал(a):

Вот бред понаписали. У вас всё в порядке с головой а то в больничке нашей чем больше народа тем больше начисляют денег.

Добро пожаловать двери открыты. Слушайте в чем дело. Работал в Краснодаре давно. В старом городе гре администрация краевая стоит. Там такая же ситуация была. Крысы размножаться стали быстро и вылазить по ночам из канализации. В спокойную безветренную погоду запах стоял по ночам у утром. Манипулятор вызывал прораб чтоб подключить новую проводку к дому. Я завёл разговор на эту тему с водителем. Он говорит что немного страшновато работать в этом районе у него лапа несколько раз проваливалась в освальд и чуть не перевернулся. Это вам санэпидстанцию надо было вызывать.

Санитары, у вас пациент сбежал

Гость|20.07.2019 22:16|

На западной старухи всё запердели.

Гость|20.07.2019 22:47|

Что за чушь про крыс, ОСВальД,манипуляторы?

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Имя: Гость
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