20.07.2019 | 16:11

Наши лучшие друзья - солнце, воздух и вода, однако два элемента в последнее время пензенцев не радуют. Вслед за жидкостью, текущей из кранов, кто-то испортил еще и воздух. Неприятный аромат в субботу 20 июля довелось ощутить жителям разных районах города.

Вячеслав Чернов работает дворником на Западной Поляне. Он вышел рано утром на улицу и сразу же почувствовал что-то незнакомое.

«Иногда, бывает, от мусорки повеет, а это прямо такой неприятный запах стоял. В чем дело? Кто его знает... Мало ли что может быть. Ковыряли тут недавно, может, канализация, а может, и газ», - отметил дворник.

Полной грудью не хотелось дышать и тем, кто привык в выходной день поспать подольше. Амбре не улетучивалось долго.

«Я здесь в первый раз, поэтому даже не поняла, но пахло неприятно», - рассказала женщина.

«Туалетом пахнет», - постановила пенсионерка.

История повторяется из года в год. В 2018-м специалисты Роспотребнадзора гонялись за неприятным запахом, однако безрезультатно. Пензенцы дышали чистым воздухом без всяких опасных примесей - таковы результаты лабораторного исследования.

«Содержание сероводорода в воздухе ниже пределов обнаружения, содержание диоксида азота, диоксида серы и аммиака составляет 1/2 от предельно допустимой концентрации», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Что касается нового случая распространения зловония, то некоторые горожане ничего не почувствовали.

«А что, чем-то пахнет?» - поинтересовалась горожанка.

«А может, и привыкли уже, как-то не ощущается», - предположила жительница Пензы.

Не было и сигналов спасателям - такую информацию озвучили в Главном управлении МЧС России по Пензенской области.