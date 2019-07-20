20.07.2019 | 18:25

Звуки затворов разносились по улице Московской - десятки пензенцев учились делать качественные снимки. Это был бесплатный урок для начинающих фотографов. На нем собравшимся рассказывали, как правильно работать со вспышкой. Несведущих в этом деле озадачивает, зачем она нужна, если на улице и так светло.

«Мы боремся, чтобы фотография и фотоискусство в нашем городе процветали, становились намного лучше и качественнее. Если руки не оттуда, то не в фотоаппарате дело. Даже на полупрофессиональной технике можно сделать очень хорошие, грамотные фотографии», - рассказал организатор занятий Александр Беляков.

Евгения Ефакина обучается фотомастерству уже несколько лет. В 11-м классе девушка выпросила у родителей камеру. По ее словам, результат от подобных занятий виден невооруженным глазом.

«Самое главное - практика, потому что в фотографии нужна только практика, по сути. Конечно, базовые знания тоже нужны, и общение с такими же фотографами - начинающими и уже профессиональными», - отметила девушка.

Такие встречи организуют регулярно, причем не только на улице - часть занятий проходит в фотостудии.