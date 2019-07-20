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Общество | Для начинающих фотографов Пензы провели урок на Московской

20.07.2019|18:25
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Звуки затворов разносились по улице Московской - десятки пензенцев учились делать качественные снимки. Это был бесплатный урок для начинающих фотографов. На нем собравшимся рассказывали, как правильно работать со вспышкой. Несведущих в этом деле озадачивает, зачем она нужна, если на улице и так светло.

«Мы боремся, чтобы фотография и фотоискусство в нашем городе процветали, становились намного лучше и качественнее. Если руки не оттуда, то не в фотоаппарате дело. Даже на полупрофессиональной технике можно сделать очень хорошие, грамотные фотографии», - рассказал организатор занятий Александр Беляков.

Евгения Ефакина обучается фотомастерству уже несколько лет. В 11-м классе девушка выпросила у родителей камеру. По ее словам, результат от подобных занятий виден невооруженным глазом.

«Самое главное - практика, потому что в фотографии нужна только практика, по сути. Конечно, базовые знания тоже нужны, и общение с такими же фотографами - начинающими и уже профессиональными», - отметила девушка.

Такие встречи организуют регулярно, причем не только на улице - часть занятий проходит в фотостудии.

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Гость|20.07.2019 21:19|

Где была информация о данном событии и кто организатор?

Гость|20.07.2019 22:00|

Судя по всему, небритая физиономия в гулубоватой майке что выше на фото, что за "мастер" хз.. щас все кому не лень в фотографы лезут, не работать же.. флеш-моб мож какой пытались замутить, бездельники))))

Гость|20.07.2019 22:09|

Сейчас каждая идиотка — фотограф.

Гость|20.07.2019 22:24|

Идиотка зарабатывает! А у кого-то дома фотоаппарат лежит без дела. Рынок открыт и этому стоит обучаться! Ребята молодцы хотят чтобы у фотографов получались хорошие работы вот и обучают. Желаю им только самого лучшего.

Гость|20.07.2019 22:29|

Гость писал(a):

Идиотка зарабатывает! А у кого-то дома фотоаппарат лежит без дела. Рынок открыт и этому стоит обучаться!
За тарелку супа они и "зарабатывают" как впрочем и организаторы,профессию лучше бы нормальную осваивали а не на шее родительской сидели

Гость|20.07.2019 22:30|

Кому это надо, не смеши. Зарабатывает.

Гость|20.07.2019 22:35|

Главное чтоб не за бюджетные деньги эти горе пиарщики и студию содержали и такие пиар акции для своей раскрутки проводили.. кстати, а студия то в гос учереждении, куда идут деньги от сдачи помещения в аренду?

Гость|20.07.2019 22:37|

Гость писал(a):

Сейчас каждая идиотка — фотограф.

Я тебе больше скажу. По моим исследованиям, каждая идиотка- женщина. Это строгий факт!

Гость|20.07.2019 22:39|

Не дает никто, вот и факт.

Гость|20.07.2019 22:43|

Каждая вторая кассирша и ресницы делает

Гость|20.07.2019 22:46|

Чтобы не было идиоток они и обучают!

Гость|20.07.2019 22:51|

Вот когда плёнка была и чернушку и цвет дома в ванной месили,вот тогда это было мастерство. А с сегодняшними технологиями и цифрой,которая сама всё сделает-это уже больше бизнес-перформанс.Достаточно прочитать маленькую брошурку и жми на кнопку.Когда плёнка была-там думать нужно было,считать.Цифра позволяет не экономить,ну или не думать об этом.

Гость|20.07.2019 22:54|

Был такой фотограф в Пензе,Саша Никифоров,так он спичечным коробком мог шедевр заснять с первого раза.Сам проявить,закрепить и напечатать.Царствие ему небесного.

Гость|20.07.2019 22:56|

Кстати..популярность плёнки растёт...вот только цена на плёнку не радует да и купить особо негде

Гость|20.07.2019 22:56|

Все кому сегодня за полтос в детстве были начинающими фотографами.....

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Имя: Гость
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