20.07.2019 | 17:52

20 июля для молодоженов Полковниковых - теперь особенный день. Эту дату они выбирали вдвоем, но прислушиваясь к родителям. Старшим было важно, чтобы торжество не противоречило православным традициям.

«Это очень важно для нас, мы православные: в пост никаких праздников не должно быть. Дети выбирают сами, что им понравится, мы - только совещательный голос второго плана», - разошлись в позициях родители новобрачных.

Петров пост закончился 12 июля. И если для кого-то он был препятствием, то теперь никаких ограничений нет. А значит, свадеб должно стать больше.

Свидетелем чужих семейных событий много лет является хозяин белых голубей. Он говорит, работы у крылатых даже в жаркий сезон стало меньше.

«В этом зале было за день 56 свадеб, а сейчас больше 13 нет. Раньше бежали, только с машины прибегут - сразу «голуби есть, голуби есть?» А сейчас - вы что! Немодно. Закон толпы», - отметил Александр Десятников.

Но лето остается любимой порой молодоженов. Ярослав и Елена ради торжества взяли отпуск.

«Мы через госуслуги забронировали и без проблем пришли, оставили дополнительные сведения о себе. В дальнейшем - ипотека», - пояснили Ярослав и Елена Рунковы.

Александру и Юлии тоже было важно сыграть свадьбу именно летом: вокруг - зелень, цветы. И об экономии не забыли.

«Тепло, хорошо, дождя нет. Еще шубу нужно покупать... дорого!» - пошутили Юлия и Александр Яким.

20.07.2019 - дата, может, и не очень красивая, но главное - чтобы оказалась счастливой.