Пензенцев приглашают на крещенские богослужения и раздачу святой воды

Пензенцев пригласили принять участие в праздничных богослужениях по случаю Крещения. Торжества пройдут в Спасском кафедральном соборе.
Как сообщили в Пензенской епархии, 18 января в 8:00 отслужат Божественную литургию в навечерие Богоявления, в 17:00 состоится всенощное бдение. 19-го числа начало Божественной литургии в 8:00.
Богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
«Сразу после литургии 18-го и 19-го числа будет совершен чин великого освящения воды (ориентировочно в 10:00-10:30)», - добавили в епархии.
Раздавать святую воду пензенцам будут в здании собора 18 и 19 января с момента окончания утреннего богослужения и до 19:00.
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у меня этим одетым людям в необычные костюмы доверие нулевое, в Бога верю, им больше нет