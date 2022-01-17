Религия

Пензенцев приглашают на крещенские богослужения и раздачу святой воды

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Пензенцев пригласили принять участие в праздничных богослужениях по случаю Крещения. Торжества пройдут в Спасском кафедральном соборе.

Как сообщили в Пензенской епархии, 18 января в 8:00 отслужат Божественную литургию в навечерие Богоявления, в 17:00 состоится всенощное бдение. 19-го числа начало Божественной литургии в 8:00.

Богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Сразу после литургии 18-го и 19-го числа будет совершен чин великого освящения воды (ориентировочно в 10:00-10:30)», - добавили в епархии.

Раздавать святую воду пензенцам будут в здании собора 18 и 19 января с момента окончания утреннего богослужения и до 19:00.

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Гость||

у меня этим одетым людям в необычные костюмы доверие нулевое, в Бога верю, им больше нет

Гость||

Гость писал(a):

в Бога верю, им больше нет
А им никто не верит.

Гость||

Никак ПензаИнформ скатилось до подработки рекламой! А как считает Роспотребнадзор, санитарные нормы при раздаче воды там будут соблюдены, санкнижки у торговцев водой следовало бы проверить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцев пригласили принять участие в праздничных богослужениях по случаю Крещения.
Лучше сходить в Церковь чем на ритуал моржевания в проруби.

Гость||

Гость писал(a):

торговцев водой
Воду раздают бесплатно. А если где-то воду продают - пиши конкретно.

Гость||

Сколько дураков

Гость||

Идите и налейте штук по 9 пятилитровых баклашек святой воды,а лучше по 12,13.Вообще, смешное зрелище...А если там свинину будут раздавать,например,страшно подумать...

Гость||

Раздача святой воды.Ахха,это чудесно...

Гость||

Гость писал(a):

А если там свинину будут раздавать,например,страшно подумать...
Было бы хорошо накормить граждан.

Гость||

Гость писал(a):

Лучше сходить в Церковь чем на ритуал моржевания в проруби.
не я лучше моржевание, это хоть экстрим какой а церковь что там мне делать

Гость||

Гость писал(a):

А если там свинину будут раздавать,например,страшно подумать...
шашлыки конечно там не плохо бы подошли, вылез из проруби, тебе стопарик и шампур

Гость||

Ни дня без поповской пропаганды! ПОЧЁМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА?

Гость||

Гость писал(a):

Лучше сходить в Церковь чем на ритуал моржевания в проруби.
Дом Бога у каждого верующего в душе. В цервки посредники и вы их кормите.

И.Христос переворачивал лавки торгашей в храме. В храме Божьем не торгуют...

Гость||

Гость писал(a):

Воду раздают бесплатно. А если где-то воду продают - пиши конкретно.
А "намоленную" воду не продают в женском монастыре на Кирова?Чумак бесплатно заряжал.

Гость||

Гость писал(a):

А "намоленную" воду не продают в женском монастыре на Кирова?Чумак бесплатно заряжал.
Чумак может правду от Бога дар имел и дарил людям

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Имя: Гость
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