Пензенцев приглашают на крещенские богослужения и раздачу святой воды

17.01.2022 | 15:12

Пензенцев пригласили принять участие в праздничных богослужениях по случаю Крещения. Торжества пройдут в Спасском кафедральном соборе.

Как сообщили в Пензенской епархии, 18 января в 8:00 отслужат Божественную литургию в навечерие Богоявления, в 17:00 состоится всенощное бдение. 19-го числа начало Божественной литургии в 8:00.

Богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Сразу после литургии 18-го и 19-го числа будет совершен чин великого освящения воды (ориентировочно в 10:00-10:30)», - добавили в епархии.

Раздавать святую воду пензенцам будут в здании собора 18 и 19 января с момента окончания утреннего богослужения и до 19:00.