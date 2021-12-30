Пензенцев приглашают на молебен в Спасском соборе

30.12.2021 | 15:15

В пятницу, 31 декабря, в Спасском кафедральном соборе состоится молебен на Новолетие. Службу проведет митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Как сообщили в Пензенской епархии, молебен начнется в 17:00.

Кроме того, в новогоднюю ночь в некоторых храмах города пройдут богослужения. Так, в Успенском кафедральном соборе (улица Захарова, 6) в 23:40 пензенцев приглашают на часы, а в 00:00 - на литургию.

В Митрофановской церкви (улица Водопьянова, 19) в 23:00 начнется исповедь, в 00:00 - литургия, в Воскресенской церкви (улица Урицкого, 139) в 23:45 - часы, в 00:00 - литургия.