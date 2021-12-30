Религия

Пензенцев приглашают на молебен в Спасском соборе

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В пятницу, 31 декабря, в Спасском кафедральном соборе состоится молебен на Новолетие. Службу проведет митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Как сообщили в Пензенской епархии, молебен начнется в 17:00.

Кроме того, в новогоднюю ночь в некоторых храмах города пройдут богослужения. Так, в Успенском кафедральном соборе (улица Захарова, 6) в 23:40 пензенцев приглашают на часы, а в 00:00 - на литургию.

В Митрофановской церкви (улица Водопьянова, 19) в 23:00 начнется исповедь, в 00:00 - литургия, в Воскресенской церкви (улица Урицкого, 139) в 23:45 - часы, в 00:00 - литургия.

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Гость||

Надо праздник праздновать, а у этих траур вечно.

Гость||

а что там с барановирусом? Он боится в храмы ходить?

Гость||

ПОЧЁМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА??? Свечки покупать некому?

Гость||

После 23:00 он только в предприятиях общепита беснуется и всех заражает

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в 23:40 пензенцев приглашают на часы, а в 00:00 - на литургию
Рестораны и кафе закроют в 23:00 и все повалят на разрешённую ночную тусовку?

Ночной Ковид особо опасен.

Гость||

Да умом Россию не понять Чинуши полностью легли под попов

Гость||

Гость писал(a):

праздник праздновать, а у этих траур
Литургия это и есть праздник, траур на похоронах

Гость||

1) Новый год светский праздник;

2) Россия светское государство;

3) Пензаинформ светский портал;

4) Делайте выводы.

Гость||

Гость писал(a):

1) Новый год светский праздник;

2) Россия светское государство;

3) Пензаинформ светский портал;

4) Делайте выводы.

Попы как бесы лезут на светский сайт?

Гость||

Попы будут молиться что бы Путин был вечен.Нам с ними не по пути.

Имя: Гость
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