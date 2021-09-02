Пензенцы смогут поклониться ковчегу с частицей мощей святителя Луки

В субботу, 4 сентября, в Спасский кафедральный собор в Пензе прибудет ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского.
Он считается небесным покровителем врачей, всех больных и страждущих.
Поклониться святыне можно будет ежедневно с 7:00 до 19:00. Частица мощей останется в соборе до 8 сентября включительно.
«Святителю Луке молятся об исцелении болезни, о благополучном исходе операции (как хирургу), об успешном обучении (как ученому), о даровании детей и их воспитании (как отцу, имевшему детей), о семейном благополучии (как примерному семьянину), о душевном здравии (как святителю)», - отмечается на странице группы Пензенской епархии в соцсети «ВКонтакте».
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Давно эту дрянь не подвозили