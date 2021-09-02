Религия

Пензенцы смогут поклониться ковчегу с частицей мощей святителя Луки

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В субботу, 4 сентября, в Спасский кафедральный собор в Пензе прибудет ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского.

Он считается небесным покровителем врачей, всех больных и страждущих.

Поклониться святыне можно будет ежедневно с 7:00 до 19:00. Частица мощей останется в соборе до 8 сентября включительно.

«Святителю Луке молятся об исцелении болезни, о благополучном исходе операции (как хирургу), об успешном обучении (как ученому), о даровании детей и их воспитании (как отцу, имевшему детей), о семейном благополучии (как примерному семьянину), о душевном здравии (как святителю)», - отмечается на странице группы Пензенской епархии в соцсети «ВКонтакте».

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Гость||

Давно эту дрянь не подвозили

Гость||

А от сифилиса поможет?

Гость||

А как молиться?лизать вот этот масол?

Гость||

реклама поклонения трупным останкам?

Ну секта, как есть секта!

Гость||

а когда мощей от ковида накопают? пора уже!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Святителю Луке молятся об исцелении болезни
ВОТ!!!

Давно пора запретить пускать в больницы православных! У них есть волшебные мощи, пусть они ими и лечатся!

Гость||

Щас бы мащец для щец

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он считается небесным покровителем врачей, всех больных и страждущих.
Зачем считается? кто и когда посчитал? что за бред несут эти жрецы?

Гость||

Все уже знают что церковь это развод для лохов

Имя: Гость
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