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Религия

В Пензе состоялся молебен перед началом учебного года

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На службе в главном храме региона было много детей. Все они пришли в Спасский кафедральный собор на традиционный молебен перед началом нового учебного года.

Школьники и студенты просили помощи у Всевышнего, так же как и их родители. Кстати, о необходимости участия взрослых в деле воспитания подрастающего поколения сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Быть усидчивыми и воспринимать, насколько возможно, все то, что дают педагоги. Конечно, это сложно, потому что, как говорит церковнославянский язык, «буйство юности». Когда человеку хочется много энергии потратить на что-то не то. И для этого есть родители, чтобы они смогли направлять, поучать, ну и где-то какими-то методами воздействовать, чтобы человек учился», - отметил митрополит.

В мероприятии принял участие архиерейский детский хор. Он образовался в 2014 году. Сначала в нем было немного ребят, но теперь церковный коллектив насчитывает десятки вокалистов, которые несколько недель готовились к ответственному выступлению в самом большом соборе Пензенской области.

В ежегодный крестный ход в этом году учащихся отправлять не стали. После молебна и таинства причастия юные православные верующие разошлись по домам готовиться к школе, в которую они теперь пойдут с божьей помощью.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Во первых где много детей? Во вторых каким образом Иудей имеет отношение к Пензенским школьникам и студентам?

Гость||

Вот это дичь.

Гость||

У Серафима ни семьи, ни детей нет. Чему он может научить?

Гость||

ЗАЧЕМ ПОСТОЯННО РЕЛИГИОЗНЫЕ НОВОСТИ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ,В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ.

ВЫ УЩЕМЛЯЕТЕ ЧУВСТВА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

РПЦ теряет адептов и доходы? Ваши религиозные сайты не посещают и вы лезете со своим вымыслом везде? Вам не стыдно или главное деньги?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После молебна и таинства причастия юные православные верующие разошлись по домам готовиться к школе, в которую они теперь пойдут с божьей помощью.
Учиться не пробовали?

Гость||

Я оргию устрою перед 1-м сентября, чтобы через несколько лет в школу пошли новые первоклашки

Гость||

21.26, а что меня не позвал?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На службе в главном храме региона было много детей.
У нас в регионе режим повышенной готовности. Массовые собрания запрещена. Почему на прихожанах и детях нет масок? Куда смотрит полиция?

Гость||

У НАС СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО ПО КОНСТИТУЦИИ !

Имя: Гость
Комментарий:

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