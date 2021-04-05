Литургия и выпуск голубей: пензенцев приглашают на Благовещение

05.04.2021 | 17:03

В среду, 7 апреля, на Благовещение, жителей Пензы приглашают на богослужение в Благовещенском храме-крестильне при Успенском кафедральном соборе на улице Захарова, 6.

Праздничную литургию возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Как сообщили в информационном отделе Пензенской епархии, богослужение начнется в 7:00. Традиционно после его окончания, около 10:00, митрополит выпустит в небо голубей.

Благовещение Пресвятой Богородицы - один из двенадцати основных церковных праздников. В этот день не принято трудиться. «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», - говорили про 7 апреля в народе.