Жители области впервые отметят праздник собора пензенских святых

10.01.2021 | 17:00

Все покровители православных верующих Сурского края теперь объединены в одно небесное войско. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подписал указ о создании собора пензенских святых.

Впервые в истории Пензенской митрополии отмечаться новый праздник будет уже в 2021 году - 12 июня.

«День выбран неслучайно, потому что это день рождения нашего первого святого, святителя Иннокентия, епископа Пензенского. И вот впервые все митрополии совершат в Спасском кафедральном соборе вот это торжество. Для этого будет написана икона с изображением 21 святого, которые включены в состав этого собора», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Среди святых будут такие известные исторические личности, как святитель Иннокентий Пензенский, священномученик Иоанн Рижский, священноисповедник Иоанн Оленевский, Иоанн Кочетовский, а также другие архиереи, которые были связаны с землей Сурского края.

«Это наш священномученик Федор Пензенский, священномученик Тихон, архиепископ Воронежский, он нашей кафедрой управлял с 1902 по 1907 год. Священнослужителями здесь были священномученик Августин, архиепископ Калужский. Он был сначала преподавателем женского епархиального училища, а потом долгие годы был здесь священнослужителем. Это было особо тяжелое революционное время», - добавил митрополит.

Кроме них, будут изображены мученица Агриппина из села Урлейка и священники Василий и Гавриил, пострадавшие вместе с мучеником Федором, а также другие угодники Божии.

Работа по созданию иконы собора пензенских святых уже началась.