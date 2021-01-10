Жители области впервые отметят праздник собора пензенских святых

Все покровители православных верующих Сурского края теперь объединены в одно небесное войско. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подписал указ о создании собора пензенских святых.
Впервые в истории Пензенской митрополии отмечаться новый праздник будет уже в 2021 году - 12 июня.
«День выбран неслучайно, потому что это день рождения нашего первого святого, святителя Иннокентия, епископа Пензенского. И вот впервые все митрополии совершат в Спасском кафедральном соборе вот это торжество. Для этого будет написана икона с изображением 21 святого, которые включены в состав этого собора», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Среди святых будут такие известные исторические личности, как святитель Иннокентий Пензенский, священномученик Иоанн Рижский, священноисповедник Иоанн Оленевский, Иоанн Кочетовский, а также другие архиереи, которые были связаны с землей Сурского края.
«Это наш священномученик Федор Пензенский, священномученик Тихон, архиепископ Воронежский, он нашей кафедрой управлял с 1902 по 1907 год. Священнослужителями здесь были священномученик Августин, архиепископ Калужский. Он был сначала преподавателем женского епархиального училища, а потом долгие годы был здесь священнослужителем. Это было особо тяжелое революционное время», - добавил митрополит.
Кроме них, будут изображены мученица Агриппина из села Урлейка и священники Василий и Гавриил, пострадавшие вместе с мучеником Федором, а также другие угодники Божии.
Работа по созданию иконы собора пензенских святых уже началась.
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блин ну зачем эти новости, ведь кто кто сегодня актуально это может воспринимать, какие это храмы где торговые лавки на входе, прескуранты цент на их действия и праздники как дни особого сбора так как побольше приходит, вот перестали туда ходить и может задумались бы зачем они там