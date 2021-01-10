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Религия

Жители области впервые отметят праздник собора пензенских святых

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Все покровители православных верующих Сурского края теперь объединены в одно небесное войско. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подписал указ о создании собора пензенских святых.

Впервые в истории Пензенской митрополии отмечаться новый праздник будет уже в 2021 году - 12 июня.

«День выбран неслучайно, потому что это день рождения нашего первого святого, святителя Иннокентия, епископа Пензенского. И вот впервые все митрополии совершат в Спасском кафедральном соборе вот это торжество. Для этого будет написана икона с изображением 21 святого, которые включены в состав этого собора», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Среди святых будут такие известные исторические личности, как святитель Иннокентий Пензенский, священномученик Иоанн Рижский, священноисповедник Иоанн Оленевский, Иоанн Кочетовский, а также другие архиереи, которые были связаны с землей Сурского края.

«Это наш священномученик Федор Пензенский, священномученик Тихон, архиепископ Воронежский, он нашей кафедрой управлял с 1902 по 1907 год. Священнослужителями здесь были священномученик Августин, архиепископ Калужский. Он был сначала преподавателем женского епархиального училища, а потом долгие годы был здесь священнослужителем. Это было особо тяжелое революционное время», - добавил митрополит.

Кроме них, будут изображены мученица Агриппина из села Урлейка и священники Василий и Гавриил, пострадавшие вместе с мучеником Федором, а также другие угодники Божии.

Работа по созданию иконы собора пензенских святых уже началась.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

блин ну зачем эти новости, ведь кто кто сегодня актуально это может воспринимать, какие это храмы где торговые лавки на входе, прескуранты цент на их действия и праздники как дни особого сбора так как побольше приходит, вот перестали туда ходить и может задумались бы зачем они там

Гость||

уже лохов очень мало С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подписал указ о создании собора пензенских святых.

Вот так и назначаются в боги.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все покровители православных верующих Сурского края теперь объединены в одно небесное войско.

Да, ракеты, войско, вот оно видимо какое войско, скорее не видимо, а войско, и три старухи со свечками.

Гость||

что то я не нахожу по Библии про собор пензенских святых, может им вместо Христа предложат поклоняться?

Гость||

Во время советской власти люди лучше жили и уважения больше было, чем во время современного мракобесия и строительства собориков.

Гость||

Бородач с флага там будет?

Гость||

Небесной войско,небесная канцелярия, и сурский край это где и что это?

Гость||

Это отрадное событие.

Имя: Гость
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