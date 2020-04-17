В Троицком монастыре готовят пасхальное угощение

17.04.2020 | 19:00

Ворота Троицкого женского монастыря на замке - коронавирус свирепствует. Но за забором обители идет привычная жизнь. Матушки и их благочестивые помощницы готовят традиционное пасхальное угощение для верующих.

Два дня пекли куличи - почти 1 000 штук. Старинным рецептом их изготовления здесь пользуются уже более 20 лет.

«Пробовали много разных рецептов, но остановились-таки на традиционном. Он самый подходящий, самый вкусный. Освященные монастырские куличи могут храниться более трех недель», - рассказала прихожанка Троицкого женского монастыря Марина Зудина.

Технология выпечки одного из главных символов приближающейся Пасхи строго прописана - чего и сколько вешать в граммах, все подробно объясняется. Для приготовления используются исключительно натуральные продукты, доставленные с подворья в Малой Валяевке.

В большом алюминиевом чане закваска - основа будущих куличей. Рядом - формы с бездрожжевым тестом для нового вида хлеба, производство которого освоено недавно.

Для пасхальных яиц искусственные красители здесь не используют, в ход идет только луковая шелуха. Это тоже старая монастырская традиция.