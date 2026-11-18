В Пензе в пользу двух велосипедистов взыскали компенсацию морального вреда со сбившего их водителя Audi Q7.

ДТП случилось 18 мая 2026 года на улице Чаадаева. Автомобилист не выдержал дистанцию до ехавших впереди людей на двухколесном транспорте, в результате 36-летний велосипедист получил травмы, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью, а 33-летняя велосипедистка - вред здоровью средней тяжести.

Ленинский районный суд Пензы признал автомобилиста виновным в нарушении правил дорожного движения. Мужчину лишили водительских прав на 1 год и 11 месяцев.

Пострадавшие велосипедисты обратились в Железнодорожный районный суд, требуя компенсации морального вреда. Мужчина рассказал о боли от многочисленных ссадин и ушибов, из-за которой он должен был пить лекарства. Не обошлось и без приема антибиотиков. Кроме того, он потерял зубы, испытывал из-за этого нравственные страдания, потратил деньги на восстановление.

Травмы женщины не позволили ей заниматься работой, связанной с печатью на компьютере, гипсовая повязка на правой руке существенно ограничивала ее движения. Велосипедистка также испытывала физическую боль и нравственные страдания.

При определении размера компенсации суд учел, что водитель скрылся с места ДТП, не помог пострадавшим и не возместил им моральный вред.

В пользу мужчины взыскали 150 000 рублей, а женщины - 300 000 рублей, сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.