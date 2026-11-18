75-летняя жительница Заречного получила обратно деньги, которых лишилась из-за телефонных мошенников.

В мае этого года пенсионерка, попавшись на уловку аферистов, перевела 100 000 рублей на указанный ими счет.

Впоследствии, распознав обман, она обратилась к правоохранителям. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В рамках расследования удалось установить, что деньги поступили на счет 19-летней жительницы Тюменской области.

Зареченская прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с девушки сумму неосновательного обогащения. Пока дело рассматривалось, средства были возвращены, уточнили в надзорном органе.