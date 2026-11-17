В Пензе жители дома № 12 на улице Титова остались без отопления на несколько дней из-за бездействия управляющей компании «Север».

Как установила прокурорская проверка, 6 ноября в доме отключили ресурс из-за утечки на внутренних сетях отопления. Подвал затопило.

9 ноября сотрудники прокуратуры вместе со специалистом регионального министерства ЖКХ и ГЗН побывали на месте и выяснили, что управляющая компания не приняла необходимых мер для устранения аварии. Кроме того, организация плохо заботилась об общем имуществе - окнах в подъездах, входных и тамбурных дверях.

Руководителю ООО «УК «Север» внесли представление. В отношении должностного лица компании возбудили административное дело.

После вмешательства надзорного органа ремонт провели в кратчайшие сроки. Жителям дома вернули тепло.

«Фактическое устранение иных нарушений, рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле надзорного ведомства», - сообщили в областной прокуратуре.