Пензенские приставы отправили страдающего туберкулезом горожанина на принудительную госпитализацию.

Мужчина не хотел ложиться в больницу и не соблюдал рекомендации врачей, хотя его заболевание относится к социально опасным.

Когда ситуация стала тупиковой, в дело вмешалась прокуратура. Надзорное ведомство обратилось в суд, а там иск удовлетворили. Результатом стало решение о принудительной госпитализации.

Исполнительный лист поступил в Пензенское районное отделение судебных приставов. Его специалист, сотрудник полиции и врач-фтизиатр Пензенской ЦРБ доставили пациента в областную туберкулезную больницу для обследования и лечения.

«Тихая борьба одного человека с тяжелой болезнью едва не обернулась эпидемией для целого района Пензы», - отметили в УФССП.