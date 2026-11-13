Сердобчанин выпил и потерял автомобиль Toyota Camry

В Сердобске 44-летний местный житель понес наказание за пьяную езду.

Мужчину уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Однако, будучи лишенным прав, в сентябре этого года он вновь сел за руль своей Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения.

На дороге Сердобск - Кирово водителя остановили инспекторы ГАИ. Освидетельствование показало, что в выдыхаемом мужчиной воздухе содержится 1,474 мг абсолютного этилового спирта.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело. Он признал вину.

Суд приговорил сердобчанина к штрафу в размере 200 000 рублей с лишением права управлять транспортом на два с половиной года.

Toyota Camry конфискована в доход государства, уточнили в прокуратуре Пензенской области.