В Спасске суд вынес девушке предупреждение за громкую музыку

Из жизни

В Спасске суд вынес девушке предупреждение за громкую музыку
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25-летнюю жительницу Спасска привлекли к административной ответственности за нарушение закона о тишине.

20 октября (вторник) девушка в период с 22:00 до 23:20 слушала в своей квартире музыку через беспроводную колонку.

Соседям это не понравилось, и они обратились в правоохранительные органы.

После изучения представленных доказательств девушку признали виновной в правонарушении. Ей назначили наказание в виде предупреждения, сообщили в Спасском районном суде.

Согласно КоАП Пензенской области, с воскресенья по четверг шуметь нельзя с 22:00 до 6:00, в пятницу и субботу - с 23:00 до 6:00.

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