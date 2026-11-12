В Спасске суд вынес девушке предупреждение за громкую музыку

25-летнюю жительницу Спасска привлекли к административной ответственности за нарушение закона о тишине.

20 октября (вторник) девушка в период с 22:00 до 23:20 слушала в своей квартире музыку через беспроводную колонку.

Соседям это не понравилось, и они обратились в правоохранительные органы.

После изучения представленных доказательств девушку признали виновной в правонарушении. Ей назначили наказание в виде предупреждения, сообщили в Спасском районном суде.

Согласно КоАП Пензенской области, с воскресенья по четверг шуметь нельзя с 22:00 до 6:00, в пятницу и субботу - с 23:00 до 6:00.