Участник СВО из Заречного добился тишины с помощью прокуратуры

Из жизни

Участник СВО из Заречного добился тишины с помощью прокуратуры
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В Заречном участник СВО обратился в прокуратуру, чтобы избавить свою семью от многолетней проблемы, созданной сетевым магазином на улице Восточной. Жалобы в другие инстанции ему не помогли.

По словам военнослужащего, гул от работы холодильного оборудования магазина, расположенного под окнами его квартиры, на протяжении 12 лет мешал ему и его семье спать.

Надзорный орган провел проверку по обращению и зафиксировал нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Уровень шума в квартире зареченца оказался превышен на 10 дБ.

«Прокурор ЗАТО г. Заречный внес директору филиала компании представление и возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

После этого организация перенесла наружные блоки холодильного оборудования и сплит-систем. Юрлицо по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении оштрафовали на 10 000 рублей.

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