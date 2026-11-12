Участник СВО из Заречного добился тишины с помощью прокуратуры

В Заречном участник СВО обратился в прокуратуру, чтобы избавить свою семью от многолетней проблемы, созданной сетевым магазином на улице Восточной. Жалобы в другие инстанции ему не помогли.

По словам военнослужащего, гул от работы холодильного оборудования магазина, расположенного под окнами его квартиры, на протяжении 12 лет мешал ему и его семье спать.

Надзорный орган провел проверку по обращению и зафиксировал нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Уровень шума в квартире зареченца оказался превышен на 10 дБ.

«Прокурор ЗАТО г. Заречный внес директору филиала компании представление и возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

После этого организация перенесла наружные блоки холодильного оборудования и сплит-систем. Юрлицо по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении оштрафовали на 10 000 рублей.