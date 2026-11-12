Двое осужденных из колонии-поселения в Сосновке вступили в брак

Из жизни

Двое осужденных из колонии-поселения в Сосновке вступили в брак
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Двое осужденных из колонии-поселения № 12, расположенной в селе Сосновка Бессоновского района, решили пожениться.

25-летний Никита освободится уже в 2026 году, Марии предстоит находиться в учреждении дольше. Несмотря на это, они решили официально оформить свои отношения.

Двое осужденных из колонии-поселения в Сосновке вступили в брак

Жениху и невесте предоставили возможность съездить в отдел ЗАГС Бессоновского района. В торжественной обстановке они обменялись кольцами и получили свидетельство о заключении брака.

«Никита будет ждать свою избранницу, а после ее освобождения они планируют строить совместные планы на долгую и счастливую жизнь», - отметили в региональном УФСИН России.

В управлении подчеркнули, что бракосочетание положительно сказывается на поведении осужденных: они реже нарушают внутренний распорядок, стремятся соблюдать все требования.

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