Названы лучшие цвета для встречи 2027 года

Из жизни

Названы лучшие цвета для встречи 2027 года
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Встречать 2027 году лучше в одежде цвета, характерного для стихии огня, посоветовала стилист Дарья Беспалова.

«2027 год пройдет под символом Красной Огненной Козы. Выбирайте красный, золотой, фиолетовый, бордовый, зеленый и более спокойные, природные тона - оливковый, молочный, песочный, шоколадный, бежевый», - рассказала эксперт в беседе с изданием «Газета.ru».

Альтернатива также - изумрудный или темно-зеленый.

При выборе одежды стоит ориентироваться и на фактуру ткани. Так, нарядность образу придадут атлас, бархат, струящийся шелк, кружева, а пайетки или металлический блеск сделают его более выразительным.

«Элегантное платье-макси можно дополнить золотыми серьгами и туфлями нейтрального цвета. Для менее формального мероприятия подойдут зеленый жакет, кремовый топ и широкие брюки. Для тех, кто предпочитает светлую гамму, - молочный, кремовый и золотистый. Светлый брючный костюм можно дополнить металлическими аксессуарами, а золотистую юбку - однотонным топом. Чтобы наряд не выглядел перегруженным, достаточно одного-двух акцентов», - посоветовала стилист.

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