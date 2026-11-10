Жителя Пачелмского района обязали отдать полмиллиона за агрессию пса

В Пачелмском районе с владельца собаки взыскали более полумиллиона рублей за нападение животного на женщину.

Инцидент произошел в октябре 2025 года. Собака вцепилась сельчанке в бедро правой ноги. После этого женщина 49 дней провела на лечении в стационаре травматологического отделения.

Эксперт квалифицировал ее травму как вред здоровью средней тяжести.

Пострадавшая обратилась в суд. Владелец собаки иск не признал и заявил, что его животное ни на кого не нападало. Однако показания свидетелей опровергли этот довод.

С хозяина собаки в пользу женщины взыскали компенсацию морального вреда - 300 000 рублей, сумму утраченного дохода - 151 896 рублей 38 копеек, расходы на лечение - 21 894 рубля 90 копеек, издержки, связанные с рассмотрением дела, судебные расходы - 35 000 рублей. Всего - 508 791 рубль 28 копеек, уточнили в Пачелмском районном суде.