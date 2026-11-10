Молодого кузнечанина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Из жизни

Молодого кузнечанина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
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21-летний кузнечанин предстал перед судом по обвинению в дискредитации Вооруженных Сил РФ.

Молодой человек разместил в мессенджере комментарий, в котором негативно оценил действия армии России на территории Украины. В отношении кузнечанина возбудили административное дело.

Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил молодому человеку штраф в 30 000 рублей.

Пока постановление не вступило в силу, сообщили в Кузнецком районном суде.

Ранее за аналогичное нарушение осудили жительницу Пензы. Женщина поставила лайк под постом, где негативно высказались о ВС РФ, и разместила это сообщение на своей странице. Ей также назначили штраф в 30 000 рублей.

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