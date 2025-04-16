В Спасске мать упавшей с качелей девочки добилась компенсации

16.04.2025 | 17:39

В Спасске суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу 9-летней девочки, получившей травму в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

15 августа 2024 года ребенок упал с качелей из-за поломки верхней конструкции (штанги) аттракциона, получив многочисленные ушибы.

Мать девочки обратилась в прокуратуру. При проверке установили, что орган местного самоуправления не принял должных мер к надлежащему содержанию детской площадки.

«В связи с этим прокурор района, защищая права ребенка, направил в суд заявление о взыскании с администрации г. Спасска компенсации морального вреда», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Требования были удовлетворены, с муниципалитета взыскали 50 000 рублей, сообщили в Спасском районном суде.