Сетевое издание|18+|Пятница|11 апр 2025|15:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Спасавшегося от штрафа за тонировку водителя наказали за неповиновение

Печать
Telegram

В Наровчатском районе водитель решил во что бы то ни стало не дать инспектору ДПС замерить тонировку стекол автомобиля и в итоге получил штраф за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Инцидент произошел 27 марта. Инспектор ДПС потребовал предоставить ему возможность оценить светопропускаемость передних боковых стекол машины, тонированных черной пленкой. Водитель отказался.

Полицейский повторил требование несколько раз, но автовладелец решил не подчиняться. Вместо этого он полностью опустил стекла, а затем и вовсе содрал с них пленку.

Позже мужчина признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей, сообщили в Наровчатском районном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте