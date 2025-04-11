Спасавшегося от штрафа за тонировку водителя наказали за неповиновение

11.04.2025 | 09:27

В Наровчатском районе водитель решил во что бы то ни стало не дать инспектору ДПС замерить тонировку стекол автомобиля и в итоге получил штраф за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Инцидент произошел 27 марта. Инспектор ДПС потребовал предоставить ему возможность оценить светопропускаемость передних боковых стекол машины, тонированных черной пленкой. Водитель отказался.

Полицейский повторил требование несколько раз, но автовладелец решил не подчиняться. Вместо этого он полностью опустил стекла, а затем и вовсе содрал с них пленку.

Позже мужчина признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей, сообщили в Наровчатском районном суде.