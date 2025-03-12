Офтальмолог: Прежде, чем резать луковицу, заморозьте ее

12.03.2025 | 07:50

Слезотечения при обработке лука можно избежать, если применить несколько хитростей. Ими с «Газетой.Ru» поделилась врач-офтальмолог, микрохирург Светлана Миргородская.

Она объяснила: при нарезке или шинковке лука нарушается целостность его клеток. Из-за этого смешиваются ферменты и аминокислоты, содержащиеся в цитоплазме клеток. В итоге запускается ряд химических реакций, в результате которых образуются соединения серы. Летучие вещества раздражают поверхностные рецепторы слизистой глаза, вызывая слезы.

Светлана Миргородская дала несколько советов, следуя которым можно снизить «летучесть» этих веществ.

Так, если заморозить или охладить луковицу, низкая температура замедлит скорость химической реакции.

Летучие вещества хорошо растворимы и не будут быстро испаряться, если смочить нож и разделочную доску водой.

«Кроме того, можно просто надеть маску или очки для плавания, что не позволит летучим веществам попасть на слизистую глаза», - добавила офтальмолог.