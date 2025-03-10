В минобре допустили нарушения при работе с одаренными детьми

10.03.2025 | 20:35

Министерство образования Пензенской области допускало нарушения при предоставлении одаренным детям путевок в международный центр «Артек». Это выявила прокурорская проверка.

Так, вниманием обделили талантливую школьницу, подавшую заявку на включение в списки отдыхающих.

Изначально несовершеннолетняя просила предоставить ей путевку на 5-ю смену 2024 года. Минобр учел ее достижения, но из-за ограниченного числа квот, выделенных региону, поездка не состоялась.

Когда юная пензячка подала документы на другую смену, 7-ю, ее достижения были проигнорированы. Лишь после вмешательства прокуратуры девочке дали путевку на 1-ю смену 2025 года.

Кроме того, надзорный орган выявил отсутствие единого подхода при учете достижений другого кандидата. Также допускались технические недочеты при работе с документами.

В итоге министру образования внесли представления, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.