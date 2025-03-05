6 марта в Пензенской области ожидается температура до +5

05.03.2025 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 6 марта, пройдет мокрый снег, местами ожидается гололедица. Температура опустится до 0…-5, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

Утром термометр покажет около -1 градуса, прогнозируются осадки.

Днем будет облачно, местами ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха составит 0…+5 градусов. Порывы юго-западного ветра достигнут 9-14 м/с.

По словам синоптиков, ветреная погода, гололед и осадки в регионе связаны с противоборством циклона и антициклона. Предполагается, что оно завершится к концу недели.

6 марта на Руси отмечали День Тимофея Весновея. Приятная погода в эту дату предвещала такую же весну, а южный ветер - приближающиеся солнечные дни.