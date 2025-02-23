24 февраля в Пензенской области ожидаются снег и ветер

23.02.2025 | 15:43

В Пензенской области в ночь на понедельник, 24 февраля, ожидается мороз в -12…-17 градусов. Местами пройдет небольшой снег, предупредили синоптики Приволжского УГМС.

Утром прогнозируются осадки, термометр покажет около -9 градусов. Из-за ветра они будут ощущаться как -15.

Днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. В большинстве районов ожидаются умеренные или небольшие снегопады.

Ветер будет дуть с северо-востока, его порывы достигнут 7-12 метров в секунду. Столбик термометра покажет -5…-10 градусов.

В народном календаре 24 февраля - Власьев день. На Руси примечали: если в эту дату был снег, то стоило ожидать скорого прихода весны.