Пензенец отправился в лес, чтобы рассчитаться с долгами

14.02.2025 | 11:44

59-летнего пензенца будут судить за незаконную рубку 6 деревьев вблизи поселка Победа. Нанесенный им ущерб превысил 1 млн рублей, что считается особо крупным размером.

По версии следствия, в октябре 2024 года мужчина, оказавшийся в трудном материальном положении, пешком отправился в лес с бензопилой и повалил 20-метровые сосны. Он намеревался продать их и, выручив деньги, рассчитаться с долгами.

На следующий день пензенец приехал на то же место на своем тракторе с телегой, планируя погрузить деревья, но в процессе был застигнут полицейскими.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело, он полностью признал вину.

«С целью обеспечения взыскания ущерба наложен арест на трактор МТЗ-82 и автомобиль ВАЗ-2107, принадлежащие злоумышленнику», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Дело направлено в Железнодорожный районный суд.