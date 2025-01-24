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Из жизни

В Шемышейке почтили память ветерана МЧС, погибшего на СВО

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В пятницу, 24 января, в Шемышейке открыли мемориальную доску ветерану ГУ МЧС России по Пензенской области Владимиру Пронину, погибшему в зоне СВО.

Табличка появилась на здании 43-й пожарно-спасательной части на улице Ленина.

В Шемышейке почтили память ветерана МЧС, погибшего на СВО

«Владимир Юрьевич более 30 лет своей жизни отдал пожарной службе, грамотно, честно выполнял свои обязанности и после выхода на заслуженный отдых продолжил служить Родине в зоне специальной военной операции. Для нас он настоящий герой!» - отметил начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

В 2024 году Владимир Пронин погиб на СВО, указом Президента РФ посмертно награжден орденом Мужества.

В Шемышейке почтили память ветерана МЧС, погибшего на СВО

Собравшиеся (члены семьи, сотрудники и ветераны части, жители Шемышейского района) почтили память Владимира Юрьевича минутой молчания и возложили цветы.

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Источник — фото областного ГУ МЧС РФ
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