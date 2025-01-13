Сетевое издание|18+|Понедельник|13 янв 2025|13:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Суд защитил пензячку, готовившую роллы и суши

Печать
Telegram

Суд встал на сторону пензячки, работавшей поваром в торговом центре. Она готовила роллы и суши, не устроившись официально, а когда в семье случилась беда, ее уволили.

Женщина увидела объявление о работе в интернете летом 2024 года, прошла двухдневную стажировку и приступила к обязанностям. В них входило: готовить, принимать продукты, следить за запасами и поддерживать чистоту. Оплату она получала каждую неделю наличными или на карту мужа.

Однако в октябре в семье горожанки произошла беда. Вернувшись домой, она обнаружила свою мать в критическом состоянии. Пензячка позвонила на работу, чтобы взять выходной на следующий день, но ее уволили.

Позже женщина встретилась с начальником, она просила зарплату, объяснений причин увольнения и восстановления в должности, однако ей отказали. Тогда работница обратилась в суд.

Ответчик не соглашался с исковыми требованиями, но переписки с коллегами подтверждали, что горожанка регулярно выходила на смены, отметили в Октябрьском районном суде.

Трудовые отношения были установлены. Пензячку восстановили в должности. В ее пользу взыскали 1 254,96 рубля невыплаченной зарплаты, 52 291,44 рубля за вынужденные прогулы, 10 000 рублей компенсации морального вреда, а также судебные расходы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте