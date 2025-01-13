Суд защитил пензячку, готовившую роллы и суши

13.01.2025 | 12:30

Суд встал на сторону пензячки, работавшей поваром в торговом центре. Она готовила роллы и суши, не устроившись официально, а когда в семье случилась беда, ее уволили.

Женщина увидела объявление о работе в интернете летом 2024 года, прошла двухдневную стажировку и приступила к обязанностям. В них входило: готовить, принимать продукты, следить за запасами и поддерживать чистоту. Оплату она получала каждую неделю наличными или на карту мужа.

Однако в октябре в семье горожанки произошла беда. Вернувшись домой, она обнаружила свою мать в критическом состоянии. Пензячка позвонила на работу, чтобы взять выходной на следующий день, но ее уволили.

Позже женщина встретилась с начальником, она просила зарплату, объяснений причин увольнения и восстановления в должности, однако ей отказали. Тогда работница обратилась в суд.

Ответчик не соглашался с исковыми требованиями, но переписки с коллегами подтверждали, что горожанка регулярно выходила на смены, отметили в Октябрьском районном суде.

Трудовые отношения были установлены. Пензячку восстановили в должности. В ее пользу взыскали 1 254,96 рубля невыплаченной зарплаты, 52 291,44 рубля за вынужденные прогулы, 10 000 рублей компенсации морального вреда, а также судебные расходы.