Макака и лемур: в Пензе ветеринары лечат экзотических животных

10.01.2025 | 08:23

К пензенским ветеринарам обращаются владельцы как самых популярных домашних любимцев (собак и кошек), так и экзотических питомцев - рептилий, грызунов, декоративных птиц, пушных и хищных зверей.

Об этом рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства.

Так, в 2024 году пациентами Пензенской городской станции по борьбе с болезнями животных были волнистые попугайчики, черепахи, ежи, хорьки, обезьяны и даже лемур.

Кроме того, за помощью обращаются и владельцы крупных сельскохозяйственных животных. К таким четвероногим пациентам специалисты выезжают на дом.

«Чаще всего врачебные манипуляции связаны с проведением профилактического осмотра и вакцинации от опасных инфекций или оказанием помощи в случае травмирования животных», - уточнили в пресс-службе минсельхоза.