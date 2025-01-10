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Из жизни

Макака и лемур: в Пензе ветеринары лечат экзотических животных

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К пензенским ветеринарам обращаются владельцы как самых популярных домашних любимцев (собак и кошек), так и экзотических питомцев - рептилий, грызунов, декоративных птиц, пушных и хищных зверей.

Об этом рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства.

Макака и лемур: в Пензе ветеринары лечат экзотических животных

Так, в 2024 году пациентами Пензенской городской станции по борьбе с болезнями животных были волнистые попугайчики, черепахи, ежи, хорьки, обезьяны и даже лемур.

Макака и лемур: в Пензе ветеринары лечат экзотических животных

Кроме того, за помощью обращаются и владельцы крупных сельскохозяйственных животных. К таким четвероногим пациентам специалисты выезжают на дом.

Макака и лемур: в Пензе ветеринары лечат экзотических животных

«Чаще всего врачебные манипуляции связаны с проведением профилактического осмотра и вакцинации от опасных инфекций или оказанием помощи в случае травмирования животных», - уточнили в пресс-службе минсельхоза.

Макака и лемур: в Пензе ветеринары лечат экзотических животных

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Источник — фото областного минсельхоза
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