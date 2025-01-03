Пензенцы сокрушаются о нераспроданных елках

03.01.2025 | 10:34

В Пензе на елочных базарах многие деревья остались нераспроданными. Об этом пишут горожане в Сети.

Процесс погрузки елок в КамАЗ был даже запечатлен на видеокамеру. На кадрах видно, что кузов машины почти полон.

«Вечер 31 декабря. Грузят нераспроданные елки. Неужели выгоднее утилизировать целый грузовик елок, чем продать по адекватной цене? Может ли, например, пенсионер позволить себе купить лесную красавицу, если она стоит 1/3 от пенсии? Наблюдала такую картину, как бабушка просила всего одну веточку. И не дали!!! Что происходит с людьми? Жажда наживы побеждает здравый смысл и человечность», - написала горожанка.

Видео вызвало множество откликов. Горожане отметили, что это не единичный случай.

«В этом году как никогда, полные машины вывозили 31-го вечером. Я по работе мотался по городу 31-го и сам все это видел», «Сам видел горы непроданных елок, которые грузили обратно в грузовики, чтобы вывезти 31-го вечером», - подтверждают они масштабность проблемы.

Большинство комментаторов сходятся во мнении, что спрос на елки оказался низким из-за высокой стоимости.

«Цена имеет значение. И в этом году она была за пределом спроса», «Многие не могут позволить купить себе по таким ценам елки», «Цены нужно адекватные ставить, а не заламывать. Продали бы все. Люди мимо проходили, не по карману, вот и результат», «Не гнули бы они баснословные цены, не приходилось бы им нераспроданные елки выкидывать», «Это не обычный товар, а нечто, что 31 декабря «превращается в тыкву», - высказали свое мнение горожане.

Ряд пензенцев выразили надежду, что елки с базаров отправятся в зоопарк для витаминной подкормки копытных и в качестве подстилок.

«Вторая волна будет по 15 января, когда начнут выкидывать елки жители. Все свалки завалят, многие там будут до весны валяться», - предсказал один из участников обсуждения.

Одна из читательниц предложила необычный выход из положения.

«Вообще сама затея с продажей елок не продумана, ведь откуда может знать продавец, сколько елок он реализует, вот и рубит до посинения. Не проще бы было разрешить населению самим этим заниматься? Ведь если мне надо одну елку, я две не срублю... Потери будут намного меньше», - изложила она свою точку зрения.