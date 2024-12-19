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Из жизни

На перекрестке в центре Пензы отключился светофор

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Вечером в четверг, 19 декабря, обстановка на перекрестке улиц Кирова и Кураева в Пензе осложнилась. Там перестали работать светофоры.

На перекрестке в центре Пензы отключился светофор

Отключение случилось не в час пик, поэтому затора не образовалось. Однако с моста им. Капашина выезжать стало непросто: водители руководствуются знаками приоритета, улица Кирова является главной.

На перекрестке в центре Пензы отключился светофор

Светофор, расположенный неподалеку, около «Высшей лиги», функционировал как обычно.

В районе 16:30 не работали светофоры на улице Аустрина - около ТЦ «Домино». Люди в соцсетях жаловались, что им было страшно переходить дорогу. Светофоры для пешеходов были отключены, для водителей - мигали желтым.

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