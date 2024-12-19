На перекрестке в центре Пензы отключился светофор

19.12.2024 | 19:48

Вечером в четверг, 19 декабря, обстановка на перекрестке улиц Кирова и Кураева в Пензе осложнилась. Там перестали работать светофоры.

Отключение случилось не в час пик, поэтому затора не образовалось. Однако с моста им. Капашина выезжать стало непросто: водители руководствуются знаками приоритета, улица Кирова является главной.

Светофор, расположенный неподалеку, около «Высшей лиги», функционировал как обычно.

В районе 16:30 не работали светофоры на улице Аустрина - около ТЦ «Домино». Люди в соцсетях жаловались, что им было страшно переходить дорогу. Светофоры для пешеходов были отключены, для водителей - мигали желтым.