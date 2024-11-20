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Из жизни

Ветром сдуло: на пензячку с балкона упала гантель

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На жительницу Пензы с балкона 6-го этажа упала гантель. Женщина подала иск в суд, требуя от владелицы спортивного снаряда выплатить компенсацию морального вреда - 100 000 рублей.

Инцидент произошел в марте 2024-го. Пензячка вышла из пункта выдачи заказов интернет-магазина, встретила знакомую и остановилась, чтобы поговорить. В этот момент она почувствовала скользящий удар по лицу и груди, затем увидела, что на земле рядом с ней лежит гантель.

В следующее мгновение на балконе на 6-м этаже показалась девушка и крикнула, что у нее упала гантель.

Пострадавшая получила ссадину на лбу и ушиб правой молочной железы. Женщина обратилась в полицию, но правоохранители не нашли в случившемся признаков преступления и не стали возбуждать уголовное дело.

Горожанку решили не госпитализировать, между тем ссадина на лице долго не заживала, а из-за синяков на груди пришлось чаще посещать врача-маммолога.

Хозяйка гантели не признала иск. Она отметила, что повреждения нанесены незначительные, а в тот день МЧС предупреждало о сильном ветре и сопутствующей опасности. Гантель просто сдуло с балкона. После происшествия владелица спортивного снаряда обратилась в управляющую компанию с просьбой позволить застеклить балкон, но получила отказ, так как это испортит фасад и может повлиять на его сохранность.

На суде ответчица заявила, что гантель вовсе ей не принадлежит. Однако этот довод опровергался ее же собственными показаниями, полученными полицией в марте.

Что касается погодных условий, то суд выяснил: в день несчастного случая в Пензе порывы ветра достигали 15 м/с, режим ЧС не вводился.

«Несмотря на возражения ответчика, факт получения травм истцу зафиксирован, подтвержден результатами судебно-медицинской экспертизы», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Иск пострадавшей женщины частично удовлетворили. Владелица гантели выплатит ей 45 000 рублей в порядке компенсации морального вреда и возместит расходы по уплате госпошлины.

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