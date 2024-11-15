В Каменке формовщик сыра потерял палец на производстве

15.11.2024 | 10:12

В Каменке мужчина добился компенсации морального вреда после несчастного случая на рабочем месте.

Он трудился формовщиком сыра на предприятии и в феврале этого года при изготовлении продукта на специальном оборудовании повредил палец на правой руке.

Фалангу пришлось ампутировать.

Руководство признало произошедшее несчастным случаем на производстве, однако компенсировать моральный вред не спешило.

Когда пострадавший подал в суд, сторонам удалось заключить мировое соглашение, по условиям которого истец должен получить 100 000 рублей в течение 3 дней со дня вступления определения в силу, сообщили в Каменском городском суде.