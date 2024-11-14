14.11.2024 | 11:58

Председатель регионального Законодательного собрания Вадим Супиков помог пензенцам с улицы Бакунина, которые столкнулись с аварийной ситуацией.

Местная жительница обратилась к спикеру, когда тот проводил очередной прием граждан в рамках своей депутатской деятельности.

Она рассказала о прорыве водопровода, ведущего к пятиэтажному панельному дому. Из-за аварии затопило контейнерную площадку во дворе.

Вадим Супиков незамедлительно отреагировал на обращение и подключил к решению проблемы специалистов ОАО «Российские коммунальные системы», которые устранили аварию на сетях.

Жильцы дома поблагодарили парламентария за оперативно оказанную помощь.