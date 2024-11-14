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Из жизни

Вадим Супиков помог пензенцам с улицы Бакунина

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Председатель регионального Законодательного собрания Вадим Супиков помог пензенцам с улицы Бакунина, которые столкнулись с аварийной ситуацией.

Местная жительница обратилась к спикеру, когда тот проводил очередной прием граждан в рамках своей депутатской деятельности.

Она рассказала о прорыве водопровода, ведущего к пятиэтажному панельному дому. Из-за аварии затопило контейнерную площадку во дворе.

Вадим Супиков незамедлительно отреагировал на обращение и подключил к решению проблемы специалистов ОАО «Российские коммунальные системы», которые устранили аварию на сетях.

Жильцы дома поблагодарили парламентария за оперативно оказанную помощь.

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Источник — фото областного Заксобра
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