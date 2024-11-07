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Из жизни

Пожилая пензячка сумела вернуть забытые в такси лекарства

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Сотрудник Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте помог немолодой жительнице областного центра вернуть забытые препараты.

В октябре 77-летняя пензячка ездила на такси в Москву на прием к врачу, а затем вернулась на поезде. Уже находясь в вагоне, женщина обнаружила, что потеряла дорогие лекарства.

По ее предположению, это случилось, когда она расплачивалась с таксистом. Однако в службе поддержки ей ничего не смогли сказать о подобной находке. Тогда пенсионерка обратилась в транспортную полицию.

«Капитан полиции Алексей Ковалев, находясь на дежурстве, установил личность и местонахождение таксиста, везшего пенсионерку до Москвы, связался с ним и забрал потерянные лекарства. Так как женщина передвигалась с помощью палок, полицейский вошел в положение и лично доставил медикаменты ей домой», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пензячка поделилась произошедшим с дочерью, которая живет в Краснодарском крае. Оттуда в адрес Алексея Ковалева пришла благодарность «за профессионализм, чуткость и человечность».

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